Карельская Рысь проведет бой за чемпионский титул в лиге ONE

4 мая в Бангкоке на стадионе Люмпини крупнейшая азиатская лига единоборств ONE Championship проведет турнир ONE Fight Night 22. Состоится бой непобежденных в ONE Натальи Дьячковой из Карелии и Смиллы Сунделл из Швеции. Обе соперницы идут в лиге с одинаковым рекордом - четыре победы и ноль поражений.

Смиллe "Ураган" Сунделл всего 19 лет, с раннего детства она занималась карате. В возрасте десяти с семьей переехала в Таиланд, где увлеклась муай-тай. Присоединилась к ONE в 2022 году и уже во втором поединке забрала у Джеки Бунтан титул чемпионки соломенного веса, став самой молодой обладательницей пояса в истории.

Наталья "Карельская рысь" Дьячкова начала карьеру в ONE с серии отборочных турниров ONE Friday Fights. В последний раз она выходила на ринг меньше месяца назад - 15 марта на турнире ONE Friday Fights 55. Тогда она одержала юбилейную тридцатую победу в своей карьере и подписала контракт на $100 000 с лигой ONE.

4 мая жители Карелии снова будут держать кулачки за Наталью Дьячкову. Карельская рысь должна победить. // Фото: Наталья Дьячкова в ВК.