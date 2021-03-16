Лыжная гонка через Онежское озеро пройдет в Карелии

20 марта в Карелии впервые состоится экстремальный лыжный марафон «КИЖИ SKI x-RACE». Участники стартуют на острове Кижи и финишируют на набережной Онежского озера в Петрозаводске, сообщает официальный Интернет-портал республики.

На старт гонки длиной 63,5 километра выйдут 27 участников из восьми регионов России.

Мероприятие носит приключенческий характер: поездка на воздушной подушке, экскурсия по музею-заповеднику, ужин в ресторане и вмороженная в лед Онежского озера медаль финишера, которая оттает от тепла свечи. Лед, наст, снег, торосы и трещины во льду будут встречаться на пути лыжников,

- сообщают организаторы.

Отдельное внимание уделят безопасности. На пути марафона будут оборудованы пункты питания и обогрева, лыжников будут сопровождать снегоходы. Фото источника