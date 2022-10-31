Людоед вышел на свободу после 23 лет заключения в колонии

Из колонии строгого режима в городе Чусовой Пермского края освободился Михаил Малышев, получившей прозвище людоед. В заключении он пробыл 23 года. Об этом сообщает портал 59.RU со ссылкой на краевое управление ФСИН. Сейчас ему 56 лет, у мужчины есть пожилая мама.

В ИК-10 каннибал развозил еду на тележке в штрафной изолятор и помещения для заключенных со строгими условиями содержания. Заключенный дорожил местом, поскольку получал зарплату. В колонии держался в стороне ото всех, его никто не навещал. Людоед был в отряде из 200 осужденных, спал на нижней койке, постельное белье было постоянно грязным. За это его постоянно ругали сотрудники колонии, а он плакал. Рядом с ним никто не жил. По информации собеседника издания, заключенный ел испортившуюся еду. Он ставил ее на батарею и не трогал, пока пища не прокиснет. Когда его ругали за это, он снова плакал.

По сообщению «Комсомольской правды», пермский людоед сначала ел животных, но потом перешел на людей. У него была сожительница, которую он заключил в рабство. Чтобы пленница его боялась, людоед откусил ей кончик носа. Он заставил женщину привести домой студентку, людоед вместе с друзьями надругался над ней, а затем убил, расчленил, части тела выбросил в реку, а другие останки пустил на фарш для пельменей и пирогов. Этими яствами он угощал знакомых. Еще одной жертвой стал его приятель. Из останков людоед также сделал фарш.

Во время обыска оперативники нашли в его квартире два холодильника, набитых каким-то мясом. Мужчину осудили за двойное убийство, хотя полиграф показал, что он совершил не менее восьми преступлений. (фото perm.kp.ru)