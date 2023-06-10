Люди в камуфляже проверяют въезжающие в Карелию автомобили

На въезде в Карелию со стороны Ленинградской области днем 10 июня образовалась огромная пробка. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на очевидцев.

Люди вынуждены стоять в очереди по несколько часов. На въезде в Лахденпохский район каждую машину проверяют, причем делают это не сотрудники ГИБДД, а люди в камуфляжной форме.

«Просто тормозят всех и спрашивают, сколько человек в машине. Кого-то заставляют открывать багажник. Это не ГАИ», - рассказали очевидцы. // Фото: «Деловой Петербург»