Первая вертолетная экскурсия состоялась в Сортавале

В Сортавале состоялась первая вертолетная экскурсия. Об этом сообщает администрация города.

«Сегодня совершен первый обзорный полет на вертолете над Ладожскими шхерами "Узнай свой край"»,

- говорится в сообщении. Отмечается, что вертолет совершает полет над Ладожским озером и островом Валаам. Стоимость подобной экскурсии не уточняется. // Фото: vk.com/public182704199