10 июня 2023, 14:44
Первая вертолетная экскурсия состоялась в Сортавале
Туристы получили возможность полюбоваться красотами Карелии с высоты птичьего полета
В Сортавале состоялась первая вертолетная экскурсия. Об этом сообщает администрация города.
«Сегодня совершен первый обзорный полет на вертолете над Ладожскими шхерами "Узнай свой край"»,
- говорится в сообщении. Отмечается, что вертолет совершает полет над Ладожским озером и островом Валаам. Стоимость подобной экскурсии не уточняется. // Фото: vk.com/public182704199