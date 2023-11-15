Люди «плывут» с детьми на руках к детскому саду в Петрозаводске

Жители Петрозаводска пожаловались на огромную лужу, которая мешает пройти к детскому саду №64 на Ключевой. Фотографии опубликованы в группе «Подслушано в Петрозаводске».

«Эта лужа, а точнее целое озеро, тут всегда. Пропадает только, когда нет дождей 2 недели и в зимние морозы. В остальное время к детскому саду приходится "плыть" с детьми на руках. Ну или проявлять навыки ловкости и пробираться через кусты по тоненькому поребрику»,

- сетует автор поста.

Горожане подчеркивают, что это единственный подход к детскому саду со стороны улицы Корабелов. Обойти эту лужу невозможно. // Фото: vk.com/podslushanovptz