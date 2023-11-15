Три карельских террориста. Петр Анохин

До 1917 года Олонецкая губерния была сравнительно спокойным местом. Революционеры у нас, конечно, имелись. Но взрывов и перестрелок не было. Однако троих террористов наша земля все же произвела на свет.

Один совершил теракт в Петербурге, двое других — непосредственно в Петрозаводске. И самое удивительное — впоследствии их именами были названы две городские улицы.

В этом выпуске «Старого города» речь пойдет о юном работнике губернской типографии Петре Анохине, который совершил покушение на жандармского унтер-офицера, а затем сделал головокружительную политическую карьеру. Подробности — в рубрике «Старый город». (Видео)