Люди остались без крова после сильного пожара в Карелии

В ночь на 3 января в Медвежьегорском районе случился пожар в четырехквартирном доме в деревне Возрицы. Об этом сообщается на странице ОПС района.

На место ЧП выехали сотрудники нескольких пожарных подразделений. Четверо людей, находившиеся в одной из квартир, успели эвакуироваться, оставив в горевшем доме свои вещи и документы.

Специалисты боролись с огнем всю ночь. Лишь к рассвету все очаги возгорания были ликвидированы. В результате пожара две квартиры полностью сгорели, еще одна сильно выгорела изнутри. Пожарные не дали огню перекинуться на расположенные рядом хозпостройки, в которых хранилась дорогостоящая техника.

Пострадавших на пожаре нет. Причины случившегося выясняются. // Фото: ОПС Медгора