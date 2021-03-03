Людей продолжают госпитализировать с пневмонией в Карелии

За последние сутки в Карелии госпитализированы 15 пациентов с внебольничной пневмонией. Летальных исходов 2 марта не зафиксировано. Такую статистику приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в больницы республики доставлены 5109 человек с пневмонией. Болезнь унесла 120 жизней.

В оперштабе напомнили, что все пациенты с пневмонией неоднократно тестируются на Covid-19. Фото vademec.ru