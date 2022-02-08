Любитель мороженого ночью проник в торговый центр Петрозаводска

Сегодня ночью в Петрозаводске мужчина проник в торговый центр через дверь, закрытую на магнитный замок.

Подойдя к одному из отделов, посетитель руками достал из емкостей мороженое, положил в вафельные рожки и начал есть.

Все его действия позже отследили сотрудники охранного предприятия, обслуживающего торговый центр, совместно с дежурным экипажем Росгвардии, прибывшим на место по тревожному сигналу.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, незадачливый 41-летний сладкоежка при задержании вел себя неадекватно – размахивал руками и нецензурно выражался. Мужчину передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. (фото pixabay.com, StockSnap)