08 февраля 2022, 13:44
Любитель мороженого ночью проник в торговый центр Петрозаводска
За поеданием лакомства мужчину застали росгвардейцы, их появления он явно не ожидал
Сегодня ночью в Петрозаводске мужчина проник в торговый центр через дверь, закрытую на магнитный замок.
Подойдя к одному из отделов, посетитель руками достал из емкостей мороженое, положил в вафельные рожки и начал есть.
Все его действия позже отследили сотрудники охранного предприятия, обслуживающего торговый центр, совместно с дежурным экипажем Росгвардии, прибывшим на место по тревожному сигналу.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, незадачливый 41-летний сладкоежка при задержании вел себя неадекватно – размахивал руками и нецензурно выражался. Мужчину передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. (фото pixabay.com, StockSnap)