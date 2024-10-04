Любитель бесплатного масла и парфюма попался полиции

25-летнему петрозаводчанину инкриминируют грабеж и кражу из магазинов столицы Карелии.

В конце сентября из магазина на Первомайском проспекте подозреваемый незаметно стащил 35 пачек сливочного масла. Ущерб превысил девять тысяч.

В другой раз из магазина подозреваемый попытался унести две упаковки мужского парфюма стоимостью более 9 000 рублей.

На выходе молодого человека остановил продавец, но он выдал часть товара и скрылся. Подозреваемого вскоре раскрыли сотрудники угрозыска. Молодой человек уже был судим. Фигурант уголовных дел находится под подпиской о невыезде. // фото freepik.com/ Kamran Aydinov