Погибшего Дениса Крылова похоронили в Карелии

В пятницу в Сортавале простились с погибшим в ходе специальной военной операции Денисом Крыловым.

Денис Крылов был минометчиком штурмовой роты. Он погиб, исполняя воинский долг. За мужество и отвагу Крылов представлен к награждению орденом Мужества.

У гроба с телом погибшего бойца встал почетный караул. Почтить память пришли родные и близкие, друзья, жители Сортавалы, представители общественных организаций, администрации, военного комиссариата.

«Нет таких слов, которые бы могли утешить близких погибшего, но, тем не менее – от имени всех сортавальцев, всех жителей нашего района я приношу самые искренние соболезнования. Светлая память нашему бойцу!»

- произнес глава администрации района Сергей Крупин.

Более 200 сортавальцев выполняют свой воинский долг в рядах участников специальной военной операции, сказал военный комиссар по Сортавале и Лахденпохскому району подполковник Роман Поляков. Похоронили бойца на кладбище в Сортавале с воинскими почестями. // фото vk.com/rk_smr