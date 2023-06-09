Любарский рассказал об автобусах, которые будут возить петрозаводчан

В Петрозаводске стартует транспортная реформа. Глава карельской столицы Владимир Любарский рассказал, какие автобусы будут возить горожан.

Так, в Петрозаводск уже прибыли 13 машин средней вместимости и одна - большой. Остальные 27 автобусов будут доставлены на следующей неделе.

В салоне большого автобуса, который будет обслуживать маршрут №14, 29 сидячих мест, полная вместимость - более 100 человек. В тех, что будут работать на маршрутах №5 и №29 - 22 сидячих места, а полная вместимость - 49 человек.

Все автобусы работают на метане. В салоне есть кондиционеры, оборудование для подсчета пассажиропотока, автоинформаторы остановок, USB-зарядки для мобильных устройств, стационарные терминалы оплаты проезда, система видеонаблюдения и видеорегистрации. Транспортные средства оборудованы пандусами для маломобильных пассажиров и горожан с колясками.

Как рассказал Любарский, для обслуживания трех маршрутов необходимо 70 водителей. Набор еще ведется, но подрядчик заверил, что проблем с персоналом не будет.

Напомним, новые автобусы выйдут на маршрут №5 уже 13 июня. С 19 июня на регулируемый тариф перейдут маршруты №14 и 29. // Фото со страницы Владимира Любарского / vk.com