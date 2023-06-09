Костомукшанин задержал алименты ребенку и заплатил сверху

Отец в Костомукше не платил алименты с января по июль прошлого года, бывшая жена пожаловалась в прокуратуру. Мужчина позднее погасил задолженность, но с него взыскали неустойку, сообщили в надзорном ведомстве.

Горожанин за полгода задолжал своему ребенку 108 тысяч рублей. И хотя он закрыл задолженность, прокуратура обратилась в суд с иском.

Исковое заявление удовлетворили, с ответчика взыскали в пользу бывшей жены шесть тысяч рублей. Этот случай не единичен, в прошлом году прокурор Костомукши таким образом взыскал неустойки с алиментщиков на сумму больше 40 тысяч рублей. // фото: «Петрозаводск говорит»