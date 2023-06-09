Из-за праздника изменится расписание электричек в Карелии

В предстоящие праздничные дни изменится расписание электричек. Об этом сообщает сайт «Петрозаводск транспортный».

Так, летние пригородные поезда Свирского направления вместо воскресенья проследуют в понедельник, 12 июня. Это касается электричек Петрозаводск-Свирь отправлением в 7:51 и Свирь-Петрозаводск отправлением в 15:25.

Те же изменения ожидают и поезда Медвежьегорского направления, они тоже пойдут в понедельник вместо воскресенья. Это электрички Петрозаводск - Медвежья Гора отправлением в 8:00 и Медвежья Гора - Петрозаводск отправлением в 14:25.

Напомним, ранее стало известно и об изменениях в работе автовокзала в выходные. // Фото «Петрозаводск говорит»