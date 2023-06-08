Автобусное расписание изменится в Карелии 11 и 12 июня

Автовокзал предупредил пассажиров об изменении в расписании движения пригородных и междугородних автобусов. Расписание меняется на два дня в связи с празднованием Дня России.

11 июня рейсы по пригородным маршрутам будут выполняться по расписанию субботы, 12 числа - по воскресному.

Также отменяются некоторые рейсы по междугородним маршрутам. В частности, 11 июня не состоятся рейсы №127 на Орзегу в 13:15; №607-а «Кудама/Малая Суна» в 17:00 и №527-э в Сегежу в 18:30. 12 июня также отменяются и вводятся некоторые рейсы. // фото unsplash.com