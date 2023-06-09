Новые автобусы выйдут на маршрут №5 в Петрозаводске с 13 июня

С 13 июня на маршрут движения автобуса №5 в Петрозаводске выйдет новый подвижной состав. Накануне мэрия города подписала контракт с фирмой «Транс-Балт» из Ленинградской области, сообщает пресс-служба городской администрации.

Автобусы средней вместимости будут работать по регулируемому тарифу. Согласно контракту, максимальное число автобусов на линии в будние дни должно составлять 11 машин, в выходные - 8.

Опубликовано и расписание, по которому будут ходить автобусы. Так, интервал движения в обычное время будет составлять 20 минут, в часы пик - 15-16 минут.

В мэрии добавили, что на маршрутах №14 и №29 новые автобусы начнут работать по регулируемому тарифу с 19 июня. // Фото: freepik.com