Зал для самбо в Чалнинской школе отремонтируют к новому учебному году

Малый спортзал для занятий самбо в Чалнинской школе будет к новому учебному году. Об этом председатель Законодательного собрания Карелии, секретарь реготделения «Единой России» Элиссан Шандалович сообщил на своей страничке в соцсети.

«Недавно к нам в парламент обратились родители, чьи дети занимаются борьбой в школе. Они сообщили, что зал нуждается в ремонте, так как во время капремонта использовался под склад»,

- пояснил Шандалович.

8 июня вместе с председателем парламентского Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галиной Гореликовой он побывал в Чалнинской школе. Депутаты осмотрели состояние зала и вместе с руководителем районной администрации Оксаной Гаврош и директором школы Ириной Даниловой обсудили предстоящий ремонт.

Помещение небольшое, порядка 60 кв. м. К 1 сентября все работы должны завершиться, чтобы самбисты могли и дальше в малом зале тренироваться. Два борцовских ковра здесь есть. Есть и опытный наставник – Сергей Геннадьевич Цыза,

- сообщил Шандалович.

Председатель ЗС взял ход ремонта зала на свой контроль.