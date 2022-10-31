Лунный денежный календарь на ноябрь

Осенняя непогода, военная спецоперация вгоняют в депрессию, да еще и денег постоянная нехватка. С таким настроением далеко не уедешь. Как приумножить свои накопления, как не прогадать с крупной сделкой и другие советы по личному бюджету.

Благоприятные дни для финансовых операций

Давать в долг: 26 ноября.

Не давать в долг: 11, 24,30 ноября.

Брать в долг: 1, 10, 24 ноября.

Не брать в долг: 15, 19, 21, 26 ноября.

Отдавать долги: 6, 25, 26 ноября.

Не отдавать долги: 8 ноября.

Пересчитывать деньги: 22 ноября.

Покупать кошелек: 16 ноября.

Покупать подарки: 25 ноября.

Благоприятные дни для вкладов и инвестиций: 29 ноября.

Подходящее время для крупных покупок: 10 ноября.

Удачное время для обмена валют и операций с недвижимостью: 10 ноября.

Первая декада

1 ноября. Разрешено посетить банк и задуматься о взятии кредита.

2 ноября. Нежелательный день для расходов. Покупки, включая небольшие, лучше отложить на более благоприятное время. Постарайтесь не открывать кошелек лишний раз, чтобы не растратить остатки денежной энергетики.

3 ноября. Хороший день, чтобы вложить свободные деньги для получения пассивного дохода. Стоит открыть кошелек, чтобы зарядить энергией Луны, – денежки так и потекут и него...

4 ноября. Плохое время для совершения сделок и заключения деловых соглашений. День подходит для того, чтобы навести порядок в доме и кошельке. Это поможет привлечь дополнительные доходы.

5 ноября. Вам лучше отложить дела и раздумья о деньгах в этот день.

6 ноября. Можно совершать отложенные денежные переводы, закрывать долги, оплачивать коммунальные услуги. Допускаются крупные покупки для дома. В личных целях траты лучше ограничить.

7 ноября. Самые благоприятные дни месяца для проведения финансовых операций. Разрешены любые траты. В такие моменты следует совершать наиболее важные покупки.

8 ноября. Полнолуние. Крайне неблагоприятное время для любых покупок, инвестирования и кредитования. Не стоит отдавать долги.

9 ноября. Можно наполнять копилки — это активизирует денежную энергию и укрепит фундамент вашего финансового благосостояния.

10 ноября. Благоприятный период для материальной помощи близким или занятий благотворительностью, вскоре Вселенная вознаградит за совершенный бескорыстный поступок. День будет удачным для оформления кредита.

Вторая декада

11 ноября. Опасный день для трат, связанных с риском. Инвестиции даже в проверенные проекты противопоказаны. Стоит проводить различные обряды на финансовое благосостояние.

12 ноября. Богатство придет к тому, кто работает не покладая рук.

13 ноября. Вы сможете пополнить свой бюджет за счет краткосрочных вложений, игры на бирже или иных способов быстрого зарабатывания денежных средств.Можно совершать наиболее важные покупки.

14 ноября. Можно тратить деньги только на бытовые и хозяйственные нужды, покупать лекарства.

15 ноября. Будьте осторожны, не вступайте во взаимоотношения со звонящими по телефону мошенниками.

16 ноября. Существует народная примета, что новый кошелек, купленный в соответствующий день, поможет наладить материальное состояние человека. Именно сегодня рекомендовано проверить это на себе.

17 ноября. Будьте осторожны, мошенники не дремлют. Крайне внимательно совершайте валютные операции, есть риск быть обманутыми.

18 ноября. Не лучший момент для принятия важных решений. Отложите вопросы, связанные с материальным положением.

19 ноября. Не стоит проводить манипуляции с деньгами, они могут привести к ухудшению финансового положения.

20 ноября. Не затевайте уборку – рискуете вымести богатство.

Третья декада

21 ноября. Серьезно обдумайте свои действия перед совершением какого-либо поступка. Оформление кредита и крупные приобретения лучше перенести на другой день.

22 ноября. Хорошо будут получаться бухгалтерские операции, можно составлять графики и базы данных, подсчитывать расходы, доходы, составлять семейный бюджет.

23 ноября. Неблагоприятный день для финансовых операций, не стоит браться за ответственные проекты, даже если за них сулят солидное вознаграждение.

24 ноября. Новолуние. Крайне неблагоприятное время для любых покупок, инвестирования и кредитования.

25 ноября. Можно совершать отложенные денежные переводы, закрывать долги, оплачивать коммунальные услуги. Допускаются крупные покупки для дома. В личных целях траты лучше ограничить.

26 ноября. Не берите в долг — долговая энергетика сегодня очень прилипчива, сложно будет от нее отделаться, но можно давать в долг или погашать уже имеющийся.

27 ноября. Любые операции в этот день окажутся убыточными. Даже мелкие траты обернутся дополнительными расходами. Шансы приобрести бракованную вещь чрезвычайно высоки.

28 ноября. Прекрасное время, чтобы посетить салон красоты, купить новую одежду или просто потратить деньги на развлечения.

29 ноября.

Можно заключать крупные сделки, начинать новые проекты, инвестировать средства и совершать крупные покупки, а может, даже недвижимость.

30 ноября. В этот день хорошо планировать расходы, плохо – покупать ювелирные украшения.