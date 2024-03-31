Лунный денежный календарь на апрель 2024 года

Весна! Хочется чего-нибудь новенького: впечатлений, покупок, подарков… И побольше! И тут-то всем на помощь придет наш лунный денежный календарь. Его рекомендации помогут правильно распределить свои средства, в нужное время взять в кредит деньги или дать в долг.

Давать в долг: 18 и 21 апреля.

Не давать в долг: 10, 12, 15, 25 апреля.

Брать в долг: 2, 25, 30 апреля.

Не брать в долг: 20, 27 апреля.

Отдавать долги: с 1 по 6 и с 24 по 30 апреля.

Не отдавать долги: 5, 12, 20 апреля.

Пересчитывать деньги: 13, 19 апреля.

Покупать кошелек: 5, 24, 27 апреля.

Покупать подарки:, 7, 9 апреля.

Благоприятные дни для вкладов и инвестиций: 11 апреля.

Подходящее время для крупных покупок: 16, 17, 19 апреля.

Первая декада

1 апреля. Не стоит совершать рискованные поступки или нарушать законы – вероятны штрафы и неприятности. Не занимать крупные суммы и не тратить их – вероятны убытки и сожаления.

2 апреля. Если планировали взять кредит, то сегодня подходящий день.

3 апреля. Крупные покупки и инвестиции могут обернуться против вас, их лучше отложить.

4 апреля. День подходит для любых дел, имеющих отношение к недвижимости, погашению кредитов, задолженностей.

5 апреля.Финансовые вопросы, посещение юриста лучше не планировать, как и обращение к начальству. Не стоит отдавать долги. Покупка кошелька будет удачной.

6 апреля. Проявите осторожность с крупными суммами – вероятны неприятности, убытки.

7 апреля. День подходит для любых финансовых операций, не требующих особого риска.

8 апреля. Новолуние и солнечное затмение. Не стоит проводить никаких финансовых операций.

9 апреля. Смело приобретайте то, на что долго откладывали деньги, помогайте другим и совершайте покупки, которые планировали уже давно, но не могли себе позволить раньше.

10 апреля. Не стоит давать деньги в долг, иначе вы рискуете очень много потерять.

Вторая декада

11 апреля. Благоприятное время для инвестиций, улучшения финансового положения и покупок недвижимости, решения вопросов, связанных с наследством.

12 апреля. Не стоит лишний раз открывать кошелек и тем более давать кому-то деньги, брать в долг или возвращать долги.

13 апреля. Займитесь планированием, пересчитайте деньги при Луне.

14 апреля. Крайне неудачный день во всех отношениях, особенно в финансовом. Вы рискуете очень многое потерять, избегайте переводов, спонтанных покупок, сделок.

15 апреля. Удачными будут вложения, покупки, особенно крупные и запланированные, однако не стоит никому давать деньги в долг или брать кредиты.

16 апреля. Можно делать покупки, приобретать недвижимость.

17 апреля. Удачными будут покупки дорогих, статусных вещей, предметов роскоши или различные процедуры для улучшения внешности.

18 апреля. Если у вас попросили денег взаймы, не отказывайте: долг будет возвращен. А вот для сделок день может оказаться крайне опасным.

19 апреля. Не забудьте пересчитать свои деньги, проведите обряд на привлечение денег.

20 апреля. Крайне неблагоприятный день для любых покупок, сделок, операций с деньгами, недвижимостью, подписанием контрактов. Не стоит брать кредиты и возвращать долги.

Третья декада

21 апреля. Удачный день для переговоров, сделок, платежей, погашения кредитов, заемов, материальной помощи близким людям.

22 апреля. Любые сделки, покупки, переводы и прочее, что имеет отношение к деньгам, в этот день принесут только одни убытки или приведут к мошенничеству.

23 апреля. Удачными будут покупки одежды на несколько сезонов, добротной и качественной обуви.

24 апреля. Удачными будут переговоры, сделки, погашение кредитов, покупка кошелька. Если у вас попросят помощи, не отказывайте.

25 апреля. Если вы давно планировали покупки, отложите их и не давайте никому денег в долг – вероятны неожиданные убытки, неприятности и даже воровство.

26 апреля. Рискованные поступки могут привести к неожиданному успеху, если вы прислушиваетесь к своей интуиции, но в то же время возрастает риск обмана, мошенничества, финансовых потерь и краж.

27 апреля. Остерегайтесь крупного и неоправданного риска, постарайтесь не брать кредиты и отдавать долги. Купите лучше кошелек, он поможет сохранить деньги.

28 апреля. Займитесь планированием, не ввязывайтесь ни в какие авантюры.

29 апреля. Не планируйте на этот день никаких крупных покупок и сделок – они могут оказаться провальными.

30 апреля. Замечательный день во всех отношениях, особенно в финансовом. Можно занимать деньги, совершать коммерческие сделки, проявлять активность и позволять себе все, что раньше вы не могли позволить. // Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky на сайте rudalle.ru