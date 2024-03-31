Эксперты рассказали, почему выгодно брать отпуск в апреле

Брать отпуск в апреле выгодно, сообщают эксперты РИА Новости. В этом месяце больше рабочих дней, поэтому они «стоят» меньше, и финансовые потери за дни отдыха снижаются.

Для расчета отпускных выплат выясняют средний дневной заработок, который считается по календарным, а не рабочим дням. Поэтому обычно он меньше, чем стоимость рабочего дня. В месяцы с меньшим количеством рабочих дней каждый из них становится «дороже».

Наиболее выгодными для отдыха месяцами в этом году будут июль, август и октябрь - на них придется 22-23 рабочих дня. Максимальный размер отпускных можно получить, если включить в отпуск выходные дни: они не отнимают рабочих дней от зарплаты, но входят в расчет отпускных.