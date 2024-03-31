Почетные граждане Петрозаводска будут названы в июне

Сегодня заканчивается прием документов на присвоение звания «Почетный гражданин Петрозаводска». Трудовые коллективы и общественные объединения города имели возможность выдвинуть кандидатуру на присвоение звания до 31 марта.

Сообщается, что после завершения приема документов все представления на кандидатов будут рассмотрены на заседании специальной комиссии с участием депутатов Петрозаводского городского Совета.

Окончательное решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Петрозаводска» депутатский корпус примет на сессии Петросовета, предшествующей Дню города, - 14 июня 2024 года.