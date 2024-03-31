В России объявлен весенний призыв на военную службу

На государственном портале правовых актов опубликован Указ президента Путина о весеннем призыве в Вооруженные силы с 1 апреля по 15 июля.

В соответствии с документом в ходе призыва предполагается поставить под ружье 150 тысяч граждан России в возрасте от 18 до 30 лет. Указ также предписывает уволить солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок службы по призыву истек.

Обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу, поручено правительству, органам исполнительной власти субъектов и призывным комиссиям.

Ранее сообщалось, что военнослужащие по призыву не направляются и не будут направляться на СВО. // Фото: Unsplash