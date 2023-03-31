Лунный денежный календарь на апрель

Апрель, весна, хочется дарить подарки, покупать обновки, душа требует новых впечатлений... А для этого нужны средства. Как же приумножить свой капитал, как не прогадать с крупной сделкой? Тут вам пригодятся рекомендации нашего лунного денежного календаря на апрель. Благодаря им можно будет правильно распределить свои средства, в нужное время взять в кредит деньги или дать в долг.

Благоприятные дни для финансовых операций:

Давать в долг: 17, 19 апреля.

Не давать в долг: 8, 10 апреля.

Брать в долг: 22, 28 апреля.

Не брать в долг: 10,11, 14, 21 апреля.

Отдавать долги: 1, 12 апреля.

Не отдавать долги: 11, 29 апреля.

Пересчитывать деньги: 7 апреля.

Покупать кошелек: 20 апреля.

Покупать подарки: 3, 6 апреля.

Благоприятные дни для вкладов и инвестиций: 4, 17, 19, 21, 24 апреля.

Подходящее время для крупных покупок: 1, 6, 19, 25 апреля.

Удачное время для операций с недвижимостью: 4, 19 апреля.

Первая декада

1 апреля. Лучше всего сегодняшний день посвятить выполнению профессиональных обязанностей, которые в будущем пообещают отличные премиальные.

2 апреля. Наиболее удачное время для решения различных вопросов, связанных с кредитами или завещаниями.

3 апреля. Ни в коем случае не распоряжайтесь сегодня чужими деньгами и не выступайте в роли поручителя. Зато день подходит для покупки подарков.

4 апреля. Благоприятны любые инвестиции; покупки, сделанные в этот день, будут удачными, благоприятное время, чтобы вернуть долг.

5 апреля. Замечательный день, чтобы составить план предстоящих доходов и расходов.

6 апреля. Отличное время для крупных покупок: ювелирных изделий, бытовой техники. Можно даже выйти за рамки бюджета, все окупится.

7 апреля. Будьте осторожнее, сегодня будет легко обсчитаться!

8 апреля. Можно подписывать договоры, но не советуем давать деньги в долг.

9 апреля. Лучше обходить магазины стороной. Да и карманники не дремлют.

10 апреля. Лучше не давать деньги в долг, не брать в долг самому, но можно принимать деньги по долговым обязательствам.

Вторая декада

11 апреля. Сегодня не стоит отдавать долги и брать в долг. Финансовая ситуация может ухудшиться.

12 апреля. Этот день лучше всего подходит для того, чтобы отдать все имеющиеся долги и закрыть свои кредиты. Если сразу погасить всю сумму не получается, то можно максимально возможную положить на погашение основного долга. Это позволит в последующем стабилизировать свое финансовое положение.

13 апреля. Это время можно использовать для коммерческой деятельности, однако особенно важные дела отложите.

14 апреля. Сегодня денежная энергия хорошо поддается влиянию. Не берите в долг, но используйте момент для важных обрядов привлечения достатка.

15 апреля. От спонтанных трат в этот день стоит воздержаться. В это время благоприятными будут составление плана расходов и поиск дополнительного источника денежных средств.

16 апреля. День, полный неожиданностей, непредсказуемых ситуаций. Опасно рисковать деньгами.

17 апреля. Можете совершать валютные операции, дать в долг.

18 апреля. День совсем не подходит для возвращения взятых ранее долговых обязательств.

19 апреля. Астрологи рекомендуют остановить выбор на приобретении необходимых предметов гардероба и аксессуаров к ним, можно дать деньги в долг. Если вы планировали приобретение недвижимости, то сегодня удачный день для этого.

20 апреля. Самое время приобрести кошелек – только выбирайте модель изысканную, эксклюзивную.

Третья декада

21 апреля. Благоприятный день для вкладов и инвестиций.

22 апреля. Прекрасное время для установления деловых связей: день благоприятен для подписания документов, заключения финансовых сделок, можно брать в долг.

23 апреля. Хорошо начать планирование важных работ на будущий месяц, чтобы не упустить свою прибыль.

24 апреля. Если вы давно планировали какой-то важный вклад и не могли на него решиться, сегодняшний день идеально подходит для его свершения.

25 апреля. Сегодня благоприятный день для крупных покупок, они принесут вам удовлетворение.

26 апреля. Можете заниматься благотворительностью. Не отдавайте долги, но можете одолжить сами.

27 апреля. Не следует принимать презенты и рассматривать серьезные предложения.

28 апреля. Идеальное время, чтобы заниматься планированием семейного бюджета.

29 апреля. Неудачный день для возвращения долгов. Хорошо заняться оздоровительными процедурами.

30 апреля. Можно делать покупки бытовой техники или компьютеров.