07 мая 2024, 13:13
«Лучи Победы» озарят небо Петрозаводска
Жителей карельской столицы приглашают почтить память героев Великой Отечественной войны
Празднование Дня Победы в Петрозаводске завершится акцией «Лучи Победы». Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
Горожан приглашают прийти к 21:30 к стеле «Город Воинской славы». В память о погибших героях Великой Отечественной войны небо озарят лучи прожекторов. Акция будет продолжаться до 22:30.
Напомним, что с подробной программой празднования Дня Победы в Петрозаводске можно ознакомиться по ссылке. // Фото «Петрозаводск говорит»