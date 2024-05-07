«Лучи Победы» озарят небо Петрозаводска

Празднование Дня Победы в Петрозаводске завершится акцией «Лучи Победы». Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Горожан приглашают прийти к 21:30 к стеле «Город Воинской славы». В память о погибших героях Великой Отечественной войны небо озарят лучи прожекторов. Акция будет продолжаться до 22:30.

Напомним, что с подробной программой празднования Дня Победы в Петрозаводске можно ознакомиться по ссылке. // Фото «Петрозаводск говорит»