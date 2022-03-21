Ложь и цензура. Как власти на самом деле борются с дефицитом лекарств

Текст: Георгий Чентемиров

В аптеках Карелии по-прежнему нет жизненно важных препаратов для людей с болезнью щитовидной железы. Эти лекарства — “L-тироксин” либо “Эутирокс” — нужно принимать ежедневно, а прекращение лечения смерти подобно. Однако чиновники, вместо того чтобы бить в набат, пытаются дезинформировать население.

Как ранее сообщал “Петрозаводск говорит”, к дефициту медикаментов привели два фактора. Это ажиотажный спрос и проблемы с логистикой: импортный препарат в условиях санкций очень трудно привезти в Россию. Про первый фактор, ажиотаж, чиновники говорят очень охотно: в таком контексте выходит, что люди во всем виноваты сами. Про второй фактор — логистику — власти не упоминают вовсе. Ведь причина происходящего общеизвестна, и это может навести граждан на нехорошие размышления.

17 марта Минздрав Карелии провел "прямую линию", на которой, кроме прочего, обсудили и обеспечение республики лекарствами. Приглашенная на эфир руководитель аптечной сети “Сердце Карелии” Ирина Горенко сообщила, что “Эутирокс” — один из препаратов, которые так нужны пациентам с болезнями щитовидки — поступит в сеть до конца недели. Затем эту информацию продублировал на своей странице министр здравоохранения Михаил Охлопков. Он сообщил, что 18 марта препарат начал поступать в аптеки "Сердце Карелии" в Петрозаводске, а с 23 марта это лекарство начнет поступать также в аптеки в районах.

Пока непонятно, почему региональные власти уделили столь публичное внимание именно этой аптечной сети. Впрочем, как выяснилось через пару дней, польза от этой рекламы весьма сомнительна. Уже 21 марта, в понедельник, на прилавках аптечной сети не было и следа дефицитных препаратов, зато в аптеках имелись разгневанные пациенты.

— Когда поступят лекарства? — расспрашивал провизора аптечного пункта в поликлинике № 2 пожилой мужчина. Аптечный пункт принадлежит “Сердцу Карелии”. Медикаменты мужчине нужны для жены, у которой к этому моменту осталось половина облатки.

"Я не могу сказать. Препарат заказан…"

— разводила руками работница аптеки.

— Все по поводу “L-тироксина” и “Эутирокса” спрашивают. Я вам скажу: препарат к нам поступил, шесть упаковок. Тут же разобрали. Про другие аптеки не знаю.

Про другие аптеки знал пенсионер. Он поверил сообщению Охлопкова и пошел по адресам “Сердца Карелии”.

"В центральную аптеку поступило 13 упаковок. Уже нет нигде. А министр — есть. В общем, смысл приходить к вам каждое утро есть?"

— обратился он к провизору.

— Ходите, ходите, буду рада видеть… Нам сказали, что в конце месяца еще подгрузят. Но сколько будет, неизвестно. Есть уже заявки от врача. Некоторым людям нужно срочно — это те, у кого щитовидная железа удалена.

Журналист “ПТЗ говорит” сделал контрольный звонок в аптеку “Сердца Карелии” на Октябрьском проспекте. Нужных препаратов не было. На сайте аптечной сети — та же картина.

Справедливости ради стоит сказать, что почти ни в одной из аптек, которые посетил корреспондент, “L-тироксином” и “Эутироксом” даже не пахло. Журналист обошел около десятка торговых точек разных фирм — вполне достаточно, чтобы сложилась достоверная картинка.

"Клиенты говорят, нигде нет, — сообщила провизор одной из аптек. — Вроде куда-то привозили, но тут же разобрали".

Впрочем, несколько упаковок “Эутирокса” обнаружились в одной из аптек на проспекте Александра Невского возле остановки “Сампо”. Уже в соседней торговой точке корреспонденту заявили, что искать лекарства бесполезно. Еще в одной аптеке нас за медикаментами отправили к конкурентам, но и там ничего не оказалось.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на прошлой неделе заявил, что ситуация на российском рынке лекарств стабильна. С одной стороны — очевидное вранье, с другой — неоспоримая правда: препаратов для “щитовидки” как не было, так и нет. Все стабильно.

Проблемы не только с этими медикаментами, но и с лекарствами для диабетиков. Об этом на странице Минздрава активно стали писать жители Карелии. С потоком критики справились очень просто: часть комментариев потерли, а оставлять новые — запретили.

— Мне уже пишут граждане, также лишённые права голоса: это унизительно, зачем мы платим налоги и, соответственно, зарплаты этим госслужащим? — пишет на своей странице журналист Татьяна Смирнова (у нее, кстати, комментарии открыты). — Обращаюсь к руководству минздрава как член Лиги защитников пациентов Карелии с вопросом: вы не хотите знать, что происходит с обеспечением граждан лекарствами и расходниками? Жить в своём приукрашенном мире очень удобно, однако реальность постоянно стучится в дверь... Откройте её!