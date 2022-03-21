Досрочно ЕГЭ в Карелии сдаст 61 выпускник

С 21 марта по 18 апреля в Карелии можно будет сдать ЕГЭ досрочно. В этом году раньше других сдадут экзамены трое студентов колледжей и 58 выпускников прошлых лет, сообщили в Минобразования и спорта РК.

ЕГЭ будут проводить в Центре оценки качества образования, именно на базе этого учреждения организуют сдачу экзаменов для всех участников досрочного периода.

В понедельник, 21 марта, уже прошли испытания по литературе, географии, химии. Экзамены сдали восемь человек, результаты станут известны не позднее 6 апреля.

В ведомстве напомнили, что основной период сдачи ЕГЭ начнется 26 мая. // Фото: novostipmr.com