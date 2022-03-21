Площадку под строительство дома для переселенцев освобождают в Суоярви

Площадку под строительство нового дома освобождают в Суоярви. На ней появится многоэтажка для переселенцев из аварийного жилья, сообщил министр строительства Виктор Россыпнов.

В данный момент начинают разбирать дом № 22 на Октябрьской улице, затем уберут дома №№ 26 и 24. Проживающие там семьи уже завершают переезд.

В этом месяце снос домов планируют закончить, а участок предоставить в аренду компании «КСМ». Ее инженеры уже разработали проектную документацию на строительство дома на этом участке на 145 квартир. Проект в мае должен пройти экспертизу.

Следующий участок, который планируется освободить под стройку в Суоярви, находится около домов №№ 6, 8, 10,12, 14 по улице Первомайской. // Фото: источник