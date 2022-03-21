Утраченную букву «И» вернули на памятник Петру I

Памятник Петру I в Петрозаводске приобрел прежний вид. На постамент вернули букву «И», которой не хватало в надписи, сообщили в пресс-службе мэрии.

Недостающую букву безвозмездно выковал и передал в дар городу руководитель творческой мастерской «Железный век» Илья Аммалайнен. Кузнец изготовил ее из латуни.

Администрация Петрозаводска призывала горожан бережно относиться к городскому имуществу. // Фото: источник