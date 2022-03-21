21 марта 2022, 18:11
Утраченную букву «И» вернули на памятник Петру I
Надпись на постаменте скульптуры Петру I в Петрозаводске безвозмездно восстановил кузнец
Памятник Петру I в Петрозаводске приобрел прежний вид. На постамент вернули букву «И», которой не хватало в надписи, сообщили в пресс-службе мэрии.
Недостающую букву безвозмездно выковал и передал в дар городу руководитель творческой мастерской «Железный век» Илья Аммалайнен. Кузнец изготовил ее из латуни.
Администрация Петрозаводска призывала горожан бережно относиться к городскому имуществу. // Фото: источник