21 марта 2022, 18:11
Общество

Утраченную букву «И» вернули на памятник Петру I

Надпись на постаменте скульптуры Петру I в Петрозаводске безвозмездно восстановил кузнец

Памятник Петру I в Петрозаводске приобрел прежний вид. На постамент вернули букву «И», которой не хватало в надписи, сообщили в пресс-службе мэрии.

Недостающую букву безвозмездно выковал и передал в дар городу руководитель творческой мастерской «Железный век» Илья Аммалайнен. Кузнец изготовил ее из латуни.

Администрация Петрозаводска призывала горожан бережно относиться к городскому имуществу. // Фото: источник

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