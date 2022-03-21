Дорожники Карелии переходят на новые асфальтобетонные смеси

В Карелии началась активная фаза подготовки к началу дорожного сезона. На пяти асфальтобетонных заводах проверяют оборудование и проводят его плановый ремонт. Работа продолжается и в лабораториях, где разрабатываются рецепты бетонных смесей.

Как рассказали в министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи, в республике начинается переход на новые щебеночно-мастичные асфальтобетонные составы, которые способствуют увеличению межремонтных сроков, профилактике колейности, повышают климатическую устойчивость дорожного полотна. Смеси будут производить в соответствии с новым ГОСТом.

Запуск асфальтобетонных заводов планируют на конец апреля, если будут благоприятствовать погодные условия. Напомним, к концу 2024 года планируется привести в нормативное состояние не менее 51,11 процента региональных дорог. На сегодняшний день отремонтировано уже более 500 км республиканских магистралей. Фото: gov.karelia.ru.