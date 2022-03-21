Проверки выявили 135 нарушений при уборках улиц Петрозаводска

В Петрозаводске в течение прошлой недели сотрудники Службы заказчика проверили 337 многоквартирных домов и их дворовых территорий. Было выявлено 135 нарушений. Большая часть из них относилась к уборке снега – 58, к посыпке тротуаров – 61, к очистке кровель – 16.

Как сообщили в городской администрации, также было зафиксировано 32 нарушения, связанных с содержанием систем водо- и электроснабжения, обслуживанием фасадов. В адрес управляющих компаний направлены уведомления о необходимости оперативного устранения недостатков на вверенных им территориях.

В администрации напомнили горожанам, что сообщить о ненадлежащем качестве уборки улиц и дворов можно в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону – 051. Фото: petrozavodsk-mo.ru