В Карелии продемонстрируют готовность к чрезвычайным ситуациям

Во вторник, 22 марта, в Петрозаводске на площади Кирова в 16.00 состоится смотр сил и средств системы чрезвычайных ситуаций. Желающие смогут увидеть технику, которая применяется для оказания помощи жителям Карелии в паводковый и пожароопасный сезоны, сообщили в региональном минприроды.

Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов и республиканский поисково-спасательный отряд продемонстрируют грузовой автомобиль, пожарную автоцистерну, вездеход, квадрокоптеры и другое оборудование.

Кроме того, специалисты регионального МЧС покажут беспилотные летательные аппараты, которые применяются в Карелии в чрезвычайных ситуациях. Фото: life.ru