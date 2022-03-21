21 марта 2022, 15:36
У жителя Соломенного после разговора с участковым нимб светится
Съемочная бригада «Ники Плюс» обошла с майором полиции Андреем Гайлюнасом подопечных в Соломенном
Будни Андрея Гальюнаса, старшего участкового уполномоченного отдела полиции, светлыми не назовешь. Но майор всегда на высоте: за его доброжелательность и неравнодушие жители района уважают «шефа».
Осенью прошлого года Андрей Гайлюнас уже рассказывал нашему порталу о своих суровых буднях.
На этот раз мы все увидели своими глазами. Смотрите репортаж «Ники Плюс».