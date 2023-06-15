Лось на подъезде к Сегеже сел на шпагат перед автомобилем

На трассе «Кола» в Сегежском районе автомобиль едва не врезался в огромного лося. От аварии спасло только то, что животное поскользнулось. Видео опубликовали на портале dtpptz.ru.

Опасная ситуация произошла 14 июня в нескольких километрах перед отвороткой к Сегеже. На проезжую часть выскочил лось, это зафиксировал Тема Козырев, очевидец.

Водитель вовремя увидел сохатого и сбросил скорость. Но обгонявший его автомобиль неминуемо врезался бы в лося.

Спасло только то, что животное преодолевало отбойник и поскользнулось. Лось буквально сел на шпагат и тем самым дал возможность избежать серьезного ДТП. // фото, видео: dtpptz.ru