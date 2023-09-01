Лишнюю растительность убирают с перекрестков в Петрозаводске

Во всех районах Петрозаводска продолжаются круглосуточные работы по поддержанию чистоты и порядка. Трудятся десятки рабочих и специализированная техника, сообщает пресс-служба мэрии города.

Сегодня подрядчик убирает лишнюю растительность на перекрестках улиц Правды и Варламова, Державина и Малослободской, Льва Толстого и Казарменской.

Ночью в центре карельской столицы прошли поливомоечные машины. Днем тракторы выехали на улицы Зареки, Древлянки, Кукковки и Ключевой. На Древлянке и Зареке работают дорожные пылесосы. В районе Октябрьского проспекта дороги выравнивает грейдер.

Во всех районах карельской столицы продолжается уборка газонов и тротуаров. Четыре бригады убирают мусор с остановок общественного транспорта.

Жителям Петрозаводска напомнили, что они могут пожаловаться на некачественную уборку города по телефону ЕДДС 051. // Фото: unsplash.com / Dimitris Chapsoulas