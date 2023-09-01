Участковые избирательные комиссии Карелии приступили к работе

30 августа открылись участковые избирательные комиссии 11 районов и трех вновь образованных муниципальных округов республики – Беломорского, Питкярантского и Сегежского.

В организации и проведении муниципальных выборов задействованы 193 избирательные участковые комиссии. Голосование будет проходить три дня: 8,9 и 10 сентября.

До 14:00 10 сентября избиратели могут подать через УИК заявления о голосовании вне помещения для голосования (на дому) при наличии уважительной причины - состояние здоровья, инвалидность, уход за больным человеком, маленьким ребенком и иные.

Кроме того, избиратели могут ознакомиться на своем избирательном участке со сведениями о себе в списке избирателей и при необходимости внести корректировки.

Найти свой избирательный участок по адресу места жительства можно с помощью цифрового сервиса ЦИК России.