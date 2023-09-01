Лидер группы «Руки вверх!» насобирал белых грибов в Карелии

Лидер культовой группы «Руки вверх!» Сергей Жуков вместе с семьей проводит первые осенние дни в Карелии. Об этом сам певец рассказал на своей странице в одной из соцсетей.

Жуков поздравил россиян с Днем знаний, пожелав родителям сил и терпения, а детям - побед и мотивации.

Исполнитель также рассказал, что в Карелии его семья удачно сходила на «тихую охоту». Жуков опубликовал фотографию, на которой запечатлен их улов - несколько десятков грибов на столе, большинство из которых - белые.

Отметим, что в последние годы Сергей Жуков регулярно отдыхает в нашей республике и даже продает карельскую клубнику в Москве. // Фото: unsplash.com / Barbara Krysztofiak