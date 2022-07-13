Лишенного прав водителя поймали за рулем «Мерседеса»

Сотрудники ГИБДД остановили в Петрозаводске автомобиль «Мерседес». За рулем находился мужчина, которого ранее лишили водительских прав, сообщили в ведомстве. Водителю грозит административный штраф - 30 тысяч рублей либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы от 100 до 200 часов.

За полгода дорожная полиция пресекла 336 фактов управления транспортом водителями, лишенными водительских прав. В ГИБДД напомнили, что сесть за руль можно только после сдачи теории на знание ПДД и после оплаты штрафов.

Тем, кто расстался с правами за нетрезвое вождение или отказ от прохождения медосвидетельствования, нужно предоставить медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к вождению. (фото Госавтоинспекция Карелии)