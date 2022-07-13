Срезанный с улиц Петрозаводска асфальт продают в Интернете

В столице Карелии продолжают ремонтировать дороги. Асфальт в этом году меняют на 16 улицах, также приведут в порядок некоторые грунтовки. Как сообщил в своем аккаунте глава Петрозаводска, фрезерованный асфальтобетонный материал (прим.ред. ФАМ), который остается после дорожных ремонтов, распределяют на участки, которые возможно подсыпать, например, в ТИЗ «Усадьбе». По словам Владимира Любарского, список таких дорог немаленький. Однако предприимчивые дорожники начали продавать эту смесь в Интернете.

«На днях сотрудники администрации и службы безопасности «АБЗ-Дорстрой» уличили субподрядчиков в том, что срезанный ФАМ продают на сайте объявлений. Это, безусловно, недопустимо»,

- сообщил мэр. За субподрядчиками усилили контроль.

Ремонтные работы сейчас выполняют на улицах Щербакова, Красная, Энгельса, Фролова, Лыжная и Карельском проспекте. (фото «Петрозаводск говорит»)