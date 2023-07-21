Лиса укусила работника «Карельского окатыша»

Сотрудника «Карельского окатыша» на рабочем месте покусала лиса. Об этом сообщает паблик предприятия.

С хищником на территории участка высоковольтных сетей встретился электрослесарь компании. Мужчина рассказал, что выходил из помещения и почувствовал, что кто-то укусил его за ногу. Оказалось, что это была лиса, которая защищала свою добычу.

Работник незамедлительно обратился в здравпункт комбината. Там ему оказали первую помощь и дали направление в больницу, где мужчина начал проходить курс прививок от бешенства.

Жителям Карелии напоминают, что при укусе дикого животного необходимо немедленно обратиться за помощью к специалистам. // Фото: unsplash.com / Qijin Xu