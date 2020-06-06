Лихач влетел в припаркованный автомобиль в Петрозаводске

Вечером в пятницу, 5 июня, в Петрозаводске на дублере Карельского проспекта произошло ДТП. Два автомобиля в результате происшествия серьезно пострадали.

По неизвестной причине водитель легкового автомобиля на большой скорости направил свое транспортное средство в припаркованную «Ниву». Водителя и пассажиров в этот момент в отечественном автомобиле не было.

Как рассказал нашему изданию владелец пострадавшей «Нивы», ехавшие в легковушке люди получили травмы, им оказывалась медицинская помощь. Автомобили получили серьезные повреждения.