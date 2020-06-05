Автомобиль «Форд Мондео» протаранил ларек в Петрозаводске

Сегодня около 20 часов вечера автомобиль «Форд Мондео» врезался в ларек в районе перекрестка улиц Логмозерская и Рабочая в Соломенном.

По сообщению читательницы портала «Петрозаводск Говорит», ставшей свидетелем дорожного происшествия, аварии предшествовала погоня ГИБДД.

«Уходил от погони сначала до аэропорта, потом обратно в Соломенное. Здесь не справился с управлением и въехал в пустующий павильон на повороте»,

- сообщила читательница, добавив, что иномарка мчалась со скоростью примерно 140 км/ч.

В автомобиле кроме водителя находились два пассажира. По словам очевидца, все живы, но были в состоянии алкогольного опьянения. Один из пассажиров травмировал нос, другой получил травму виска.

По сообщению читательницы, пострадавшие отказались от госпитализации. К месту ДТП выезжали автомобили скорой и МЧС. По словам нашей читательницы, за сегодняшний день это уже вторая погоня в Соломенном. По ее словам, днем полиция гналась за автомобилем «Ниссан», однако обошлось без ДТП.