В Карелии стали больше убивать и насиловать

Следственный комитет по Карелии раскрыл сведения о состоянии преступности на 5 июня 2020 года. В сравнении с прошлым годом число некоторых преступлений в республике увеличилось.

С начала года в Карелии было совершено 26 убийств, за аналогичный период 2019 – 23. За полгода возросло также число изнасилований с 3 до 6. При этом в разы уменьшилось преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевших. Если в прошлом году подобных преступлений было совершено 11, то в этом году – 4.

Что касается раскрываемости преступлений в этом году. То, по сведениям СУ СК, по всем категориям вышеназванных преступлений процент раскрываемости составляет 100%.