К истории с пропавшей девочкой из Петрозаводска подключился Следком

Карельские следователи проводят доследственную проверку по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней Марики Леладзе. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 14-летняя девушка ушла из дома в Петрозаводске 2 июня. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Ведутся поиски. В полиции предположили, что несовершеннолетняя могла на попутках отправиться в Петербург. Девушка была одета в черную куртку-косуху, черные брюки, белые кроссовки, при себе имела черный рюкзак.

Следователи просят сообщать сведения о пропавшей по телефонам: 59-46-90, 59-25-90, либо по номеру 02.