05 июня 2020, 18:26
К истории с пропавшей девочкой из Петрозаводска подключился Следком
Марика Леладзе ушла из дома 2 июня, с тех по о ее судьбе ничего не известно
Карельские следователи проводят доследственную проверку по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней Марики Леладзе. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, 14-летняя девушка ушла из дома в Петрозаводске 2 июня. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Ведутся поиски. В полиции предположили, что несовершеннолетняя могла на попутках отправиться в Петербург. Девушка была одета в черную куртку-косуху, черные брюки, белые кроссовки, при себе имела черный рюкзак.
Следователи просят сообщать сведения о пропавшей по телефонам: 59-46-90, 59-25-90, либо по номеру 02.