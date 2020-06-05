Объявлен поиск очевидцев автонаезда в центре Петрозаводска

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появился пост о том, что объявлен поиск очевидцев жесткого ДТП с участием пешехода на проспекте Ленина.

«В связи с проведением проверки по факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 25 мая 2020 в вечернее время, в районе пересечения проезжих частей пр. Ленина – ул. Герцена в г. Петрозаводске (наезд на пешехода автомобилем марки BMW), просьба всех кто являлся очевидцем данного происшествия оказать содействие правоохранительным органам, в целях всестороннего и объективного расследования. Контактный номер телефона 8-981-403-47-17»

– говорится в сообщении.

Напомним, на пересечении проспекта Ленина и улицы Герцена 24-летний водитель автомобиля «БМВ 520» совершил наезд на 73-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С полученными травмами пешеход был доставлен в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

Видеокамеры социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» и проекта «Мой город» от компьютерной сети «Сампо.ру» запечатлели момент ДТП. Судя по кадрам, пешеход от удара автомобиля пролетел несколько метров по воздуху.