Лихач из Карелии притворился трамваем и возмутил петербуржцев

Утром 25 марта на трамвайных путях в Красносельском районе Северной столицы был замечен автомобиль «Тойота» с карельскими номерами.

Видимо, хитрый водитель не захотел стоять в пробке, и решил проскочить по трамвайным путям от Маршала Казакова к проспекту Маршала Жукова.

«Гость с 10 региона не хочет стоять в пробках на Маршала Казакова к проспекту Маршала Жукова. Ездит по путям трамвая, где запрещено»,

- написали очевидцы, разместившие видеозапись в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Притворившийся трамваем нарушитель свободно двигался по путям прямо за общественным транспортом.

Некоторых участников группы поведение водителя возмутило.