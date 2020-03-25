25 марта 2020, 12:12
Лихач из Карелии притворился трамваем и возмутил петербуржцев
Автомобиль «Тойота» с карельскими номерами объехал пробку по трамвайным путям
Утром 25 марта на трамвайных путях в Красносельском районе Северной столицы был замечен автомобиль «Тойота» с карельскими номерами.
Видимо, хитрый водитель не захотел стоять в пробке, и решил проскочить по трамвайным путям от Маршала Казакова к проспекту Маршала Жукова.
«Гость с 10 региона не хочет стоять в пробках на Маршала Казакова к проспекту Маршала Жукова. Ездит по путям трамвая, где запрещено»,
- написали очевидцы, разместившие видеозапись в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Притворившийся трамваем нарушитель свободно двигался по путям прямо за общественным транспортом.
Некоторых участников группы поведение водителя возмутило.