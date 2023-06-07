Лето заблудилось – в Петрозаводске снова похолодает

Теплая передышка в несколько дней в карельской столице подходит к концу. В городе снова похолодает. За окном будет совсем не июньская погода.

В четверг в Петрозаводске воздух прогреется до +17, но будет ветрено. А в пятницу в карельской столице похолодает. С западного и юго-западного направления ветер изменится на северный и северо-восточный, а температура воздуха не превысит отметку в +9, +11 градусов. Зарядят дожди. Такой прогноз появился в сообществе «Погода Петрозаводска и Карелии». // фото unsplash.com