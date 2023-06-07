Сегодня в Карелии будет пасмурно и свежо

Сегодня, 7 июня, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем небольшой дождь. Ветер северных направлений слабый. Температура воздуха +13, +15°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем на большей части небольшие, местами умеренные дожди. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха +12, +17°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +13, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +13, пасмурно, небольшой дождь.

В Сортавале до +15, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com