Летний логопедический клуб «Логомир» для детей стартует 1 июня

Центр «Логомир» приглашает детей с 4 до 8 лет в летний логопедический клуб - интенсив, где малыши быстрее заговорят увереннее и чище. Программа строится на ежедневных занятиях и игровой практике: так навыки закрепляются без потерь и дают заметный результат уже за две недели.
Почему работает:
- Регулярность: занятия 5 дней в неделю — быстрый и стабильный прогресс.
- Погружение: ребёнок постоянно в языковой среде — игры, задания и общение.
- Групповой формат: дети учатся друг у друга и мотивируют товарищей.
- Малые группы: каждому уделяют внимание.
- Игровой подход: обучение проходит весело, без сопротивления.
Организационные детали:
- Место: Древлянка, бул. Интернационалистов, 20.
- Время смен: 09:00–13:30. Обед — в ресторане «Высота».
- Смены:
1) 01.06–12.06
2) 15.06–26.06
3) 29.06–10.07
4) 13.07–24.07
5) 27.07–07.08
6) 10.08–23.08
Стоимость:
- На 1 и 2 смены действует специальная цена — 21 900 руб.
- На остальные смены — 24 900 руб.
- Одна неделя — 13 900 руб.
- Один день — 3 000 руб.
Отзывы родителей отмечают, что после курса дети становятся увереннее в речи и активнее в общении.
Как записаться:
- В личные сообщения группы «Логомир | Логопедический центр Петрозаводск»;
- По телефону: 8‑8142‑285‑888.
На правах рекламы. ИП Ладикайнен Мария Николаевна, ИНН :100122824696. ERIR