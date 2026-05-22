Летний логопедический клуб «Логомир» для детей стартует 1 июня

На занятия приглашают детей с 4 до 8 лет: интенсивные смены по 5 дней в неделю, игровой формат, маленькие группы и погружение в речевую среду (0+)

Фото предоставлены центром "Логомир"

Центр «Логомир» приглашает детей с 4 до 8 лет в летний логопедический клуб - интенсив, где малыши быстрее заговорят увереннее и чище. Программа строится на ежедневных занятиях и игровой практике: так навыки закрепляются без потерь и дают заметный результат уже за две недели.

Почему работает:

- Регулярность: занятия 5 дней в неделю — быстрый и стабильный прогресс.

- Погружение: ребёнок постоянно в языковой среде — игры, задания и общение.

- Групповой формат: дети учатся друг у друга и мотивируют товарищей.

- Малые группы: каждому уделяют внимание.

- Игровой подход: обучение проходит весело, без сопротивления.

Организационные детали:

- Место: Древлянка, бул. Интернационалистов, 20.

- Время смен: 09:00–13:30. Обед — в ресторане «Высота».

- Смены:

1) 01.06–12.06

2) 15.06–26.06

3) 29.06–10.07

4) 13.07–24.07

5) 27.07–07.08

6) 10.08–23.08

Стоимость:

- На 1 и 2 смены действует специальная цена — 21 900 руб.

- На остальные смены — 24 900 руб.

- Одна неделя — 13 900 руб.

- Один день — 3 000 руб.

Отзывы родителей отмечают, что после курса дети становятся увереннее в речи и активнее в общении.

Как записаться:

- В личные сообщения группы «Логомир | Логопедический центр Петрозаводск»;

- По телефону: 8‑8142‑285‑888.

На правах рекламы. ИП Ладикайнен Мария Николаевна, ИНН :100122824696. ERIR