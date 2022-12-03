Лекарства могут начать производить из полиэтилена

Ученые нашли способ повторной переработки ПВХ-пластика. Об этом сообщает пресс-служба Университета Мичигана, передает Газета.ру.

ПВХ составляет значительную часть от используемого в современном мире пластика. Из него делают медицинские и сантехнические товары, одежду. Есть у этого материала и минус – он непригоден для повторного использования. Поэтом не подлежит переработке, например, полиэтилен.

Но исследователи Мичиганского университета все же нашли способ, пригодный для вторичного использования. Они предложили перерабатывать ПВХ электрохимическим методом. Для этого надо добавить в углеродно-хлорную систему электрон, в результате чего она разрушится и выделит хлоридные ионы, которые используются для производства сельскохозяйственной химии и в фармацевтики.

В качестве побочного продукта выделяется незначительное количество соляной кислоты, но контролируемым образом, потому ее также можно использовать в промышленности. В результате остается лишь углеродный остаток разложившихся полимеров. В данный момент ученые ищут способы, как можно переработать и его. // Фото: freepik.